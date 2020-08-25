 

У дилеров АвтоВАЗа зафиксирован дефицит автомобилей Lada

25.08.2020, 7:58, Новости дня

В Сети появились слухи, что компания АвтоВАЗ столкнулась с дефицитом автомобилей для дилерских центров по всей стране.

В частности, отдельные представительства активно указывают на отсутствие новых машин, в которых нуждаются клиенты. Одна из причин такой ситуации связана с пандемией коронавируса, из-за которого пришлось уйти на вынужденный простой. После смягчения карантина отечественные автолюбители стали активно приобретать новую технику, спрос на которую существенно вырос.

Известно, что на данный момент уже принимаются предварительные заказы до октября, однако в компании намерены в ближайшее время разрешить проблему с дефицитом новых автомобилей у дилерских центров по всей стране.



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