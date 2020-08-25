 

Похоронившая мужа Екатерина Диденко уже готовится к новой свадьбе

25.08.2020, 7:53, Разное

Спустя пять месяцев после похорон погибшего супруга Екатерина Диденко готовится выйти замуж. В социальных сетях начали распространять информацию о том, что «аптечный блогер» хочет повысить активность в Instagram, поэтому она готовится к громкому заявлению.
Екатерина Диденко прославилась из-за трагедии с сухим льдом на вечеринке, где трагически погиб ее муж. Однако скандальную ситуацию она решила использовать, чтобы поднять свою популярность. Через некоторое время «аптечный блогер» познакомилась с актером Владом Черных. Вместе их видели отдыхающими на море, а теперь пара готовится к свадьбе.

На это указывает рассылка, которую получили многие известные блогеры. Им предложили принять участие в именном гиве «королева сухого льда». При этом за участие необходимо заплатить 96 000 рублей, но организаторы обещают увеличение активности и приток новых пользователей. Сама Екатерина Диденко никак не прокомментировала данный «слив».



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