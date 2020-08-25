 

Российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт

25.08.2020, 7:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСовместное российско-индийское предприятие BrahMos получило согласие от правительств РФ и Индии на поставки крылатых ракет в третьи страны, сообщил директор департамента информационных технологий компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

«Множество стран показали большую заинтересованность в [покупке ракет] BrahMos. Мы сейчас работаем с нашими российскими коллегами. Мы уже получили разрешение [на экспорт] от РФ и от индийского правительства. И мы очень надеемся, что, как только пандемия закончится, мы сумеем что-то сделать», – передает РИА «Новости» сова Патхака на полях форума «Армия-2020».

Напомним, в августе 2019 года возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра заявил, что контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

24.06 / Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

16.07 / Певица Ольга Орлова раскрыла причину развода

25.06 / Audi разорвала контракт с Собчак на фоне постов телеведущей о протестах в США

28.07 / Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве ЕС

25.06 / Употребление йогурта может спасти от развития гипертонии

16.07 / Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев

07.08 / Двух боевиков ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии

24.06 / Военный парад в честь 75-й годовщины Победы начался в Москве

14.07 / Турция отвергла критику ЕС из-за собора Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска