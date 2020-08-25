Российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт

25.08.2020, 7:48, Новости дня

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos получило согласие от правительств РФ и Индии на поставки крылатых ракет в третьи страны, сообщил директор департамента информационных технологий компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

«Множество стран показали большую заинтересованность в [покупке ракет] BrahMos. Мы сейчас работаем с нашими российскими коллегами. Мы уже получили разрешение [на экспорт] от РФ и от индийского правительства. И мы очень надеемся, что, как только пандемия закончится, мы сумеем что-то сделать», – передает РИА «Новости» сова Патхака на полях форума «Армия-2020».

Напомним, в августе 2019 года возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра заявил, что контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года.