 

Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ

25.08.2020, 7:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДжозеф Байден является хорошим кандидатом в президенты США для Китая, Ирана и террористической организации «Исламское государство», сообщила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Она заявила, что «Байден – хороший (кандидат) для Ирана и ИГ», а также «замечательный для коммунистического Китая». По ее словам, Байден – это «просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чем не участвовала и отреклась от своих ценностей», передает ТАСС.

Хейли отметила, что прежде «боссом Джо был Обама», а теперь – «Пелоси, Сандерс и «четверка», то есть четверо представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли.

Экс-постпред США заявила, что они хотят привести страну к социализму, хотя «социализм провалился везде». Хейли уверена, что Байден «и социалистические левые станут катастрофой» для экономики США.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Военный эксперт Неелов осужден за госизмену

04.07 / Обвиненному во взятке следователю вернули удостоверение после решения Генпрокуратуры

18.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

08.07 / В Самаре начали строить уникальный ФОК

16.08 / Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева

16.08 / “Вверяю белорусов защите Богородицы”: Папа Франциск призвал Беларусь к диалогу

10.08 / Тихановская о разгоне протестующих в Беларуси: Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут

04.08 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

10.08 / Экономист Савченко: Нас ждет не только вторая волна коронавируса, но вторая волна банкротств предприятий, которые смогли открыться после карантина

04.08 / Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска