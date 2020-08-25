Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ

25.08.2020, 7:48, Новости дня

Джозеф Байден является хорошим кандидатом в президенты США для Китая, Ирана и террористической организации «Исламское государство», сообщила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Она заявила, что «Байден – хороший (кандидат) для Ирана и ИГ», а также «замечательный для коммунистического Китая». По ее словам, Байден – это «просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чем не участвовала и отреклась от своих ценностей», передает ТАСС.

Хейли отметила, что прежде «боссом Джо был Обама», а теперь – «Пелоси, Сандерс и «четверка», то есть четверо представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли.

Экс-постпред США заявила, что они хотят привести страну к социализму, хотя «социализм провалился везде». Хейли уверена, что Байден «и социалистические левые станут катастрофой» для экономики США.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.