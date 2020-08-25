Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси

25.08.2020, 3:47, Новости дня

Белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси в связи с уголовным делом о создании Координационного совета оппозиции, сообщила в понедельник пресс-служба совета.

Алексиевич, в 2015 году получившая Нобелевскую премию по литературе, является членом Координационного совета, созданного противниками белорусского лидера Александра Лукашенко после выборов, которые вызвали массовые протесты по всей стране.

Во вторник Алексиевич должна явиться на допрос в Следственный комитет Беларуси, сообщил пресс-секретарь совета.