Видение Майкла Харнера: рептилии прячутся внутри людей

25.08.2020, 7:37, Разное

Более полувека назад американский антрополог первым из белых ученых проник в мир шаманов Амазонки и попробовал из странный напиток под названием Аяуаска.

И ему открылось откровение, которое до сих пор заставляет съеживаться как эзотериков, так и уфологов…

В 1956 года Майкл Харнер был первым западным антропологом, который изучил напиток аяуаска, побывав в амазонском племени шипибо-конибо, что на территории Перу.

Аяуаска это особый напиток амазонских шаманов, который является мощным галлюциногеном и используется для «связи с духами». Изготовляют его из особых лиан вида Банистериопсис каапи вместе с еще несколькими травами.

В напитке содержатся алкалоиды гармин и гармалин, а также мощный психоактивный алкалоид N-диметилтриптамин (ДМТ). Считается, что именно гармин и гармалин отвечают за так называемую «телепатию», которую отмечают многие, кто пил аяуаску.

Однако сам по себе напиток не дает «связи с духами», требуется еще и особое пение шамана, которое играет роль путеводной тропы. Более того, если принимать аяуаску без контроля шамана, можно навлечь на себя множество неприятностей.

Помимо связи с духами шаманы рекомендуют принимать аяуаску в различных обрядах, а также как лекарство во время болезни, потому что болезнь в их понимании в первую очередь связана с проклятием или сглазом, то есть происходит на «астральном уровне», как объясняют эзотерики.

Аяуаска влияет на самые глубинные слои подсознания человека, в том числе на его страхи и переживания. Однако по мнению многих врачей, она в целом совершенно безопасна для человеческого здоровья, она не приводит к зависимости, личностным нарушениям или психопатологии.

А теперь вернемся к упомянутому в начале Майклу Харнеру. Когда он под контролем шамана выпил аяуаску, ему внезапно было показано странное даже для опытных шаманов видение. Этот опыт он описал в своей книге «Пути шамана», вышедшей в 1980 году.

«Теперь я был практически уверен, что умру. Когда я пытался смириться со своей судьбой, нижняя часть моего мозга стала передавать больше видений и информации. Мне «сказали», что этот новый материал был предоставлен мне потому, что я умираю и поэтому нахожусь «в безопасности» для получения этих откровений. Мне сообщили, что эти секреты предназначены лишь для мертвых и умирающих.

Я мог лишь смутно воспринимать носителей этих мыслей — гигантских рептилий, вяло покоящихся в самых нижних глубинах задней части моего мозга, там, где он встречается с верхушкой позвоночника. Я мог лишь смутно видеть их в мрачной, темной глубине.

Затем они спроецировали передо мной визуальную сцену. Сначала они показали мне планету Земля такой, какой она была миллиарды лет назад, до того, как на ней появилась жизнь. Я увидел океан, бесплодную земли, ярко-голубое небо.

Затем черные точки сотнями упали с небес и приземлились передо мной на бесплодный пейзаж. Я видел, что это на самом деле большие, блестящие черные существа с короткими кожистыми крыльями как у птеродактилей и огромными китообразными телами. Их головы мне были не видны.

Они плюхнулись на Землю, совершенно измученные поездкой, и отдыхая, рассказали мне своего рода мысленным языком, что убегают от чего-то в космосе. Они пришли на Землю, чтобы спастись от своего врага.

Затем они показали мне, как они создали жизнь на нашей планете, чтобы спрятаться во множестве ее форм и замаскировать свое присутствие в них. Для меня все то великолепие создания и видообразования растений и животных — сотни миллионов лет деятельности — проходило в сильно ускоренном масштабе и с яркостью, какую невозможно описать.

Я узнал, что эти драконоподобные существа находились внутри всех форм жизни, включая человека. Они сказали мне, что именно они настоящие хозяева человечества и всей планеты. Мы — люди, были для них всего лишь вместилищами и слугами этих существ. По этой причине они могли разговаривать изнутри меня.

Позже, в тот же вечер, когда я возвращался в деревню племени на своем каноэ, я стремился узнать профессиональное мнение у самого мощного из индейских шаманов — слепого шамана, который за свою жизнь совершил множество путешествий в мир духов с помощью аяуаски. Я решил, что он подскажет как истолковать мое видение в том мире тьмы.

Я пошел в его хижину, взяв с собой блокнот и описал ему все мое видение сегмент за сегментом. И я был ошеломлен. Все это уже было знакомо этому босому слепому шаману. Он получил это во время своих исследований того же скрытого мира, в который я рискнул войти. С этого момента я решил узнать о шаманизме все, что можно»…