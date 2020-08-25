Нечему тут удивляться

25.08.2020, 7:10, Разное

Отравление Навального показало, что люди на самом деле думают о нашей власти.

Вас что-нибудь удивило в том, что произошло с Навальным? Все же в рамках скреп и традиций. Непонятные внезапные заболевания многократно уже случались с оппонентами режима. Иногда болезнь обострялась вплоть до выстрела в упор. Если бы так заболел какой-нибудь Зюганов, дай бог ему здоровья, вот тогда бы все удивились.

Ложь врачей — стабилен, не стабилен, сахар, опасное вещество на одежде, нет опасного вещества на одежде, не транспортабелен, транспортабелен, алкоголь в моче — а что здесь нового? Главный врач Мураховский, его спокойное лицо и нервные движения попадающих в кадр рук? А что, не видели вы таких врачей, учителей, офицеров, следователей? А Мураховский, не исключено, вовсе и не штатный сотрудник органов и, вообще, не злодей. Наоборот, может, он неплохой врач, с товарищами ровен и доброжелателен, морально устойчив. Может его и не устраивает многое, как Бургомистра из «Мюнхаузена» не устраивал календарь, и он откровенно говорит об этом — в своем кругу. Может, и не обещали ему за это выступление ни квартиры, ни должности. Просто понимает он, как и те учителя, офицеры, следователи, что есть Порядок, а кто против него, сам виноват. Никто же не заставлял этого Навального, куда он полез?

Когда-то советские психиатры обнаружили новое заболевание, поражавшее идеологически неустойчивых жителей — вялотекущую шизофрению. Она приводила заболевшего к противопоставлению себя партии и народу, к клевете на наш общественный и государственный строй.

А теперь эстафета поколений: чекисты в белых халатах открыли еще одну болезнь — нарушение обмена веществ.

Что характерно, и эта болезнь связана с острым нежеланием ходить строем и принимать вранье за правду.

А может, вас комментарии удивляют? Перепил, передозировка наркотиков. Нет, это инсценировка, популярность зарабатывает. Нет, это «соратники» передрались из-за американских грантов. Есть, правда, и совсем жлобские, тошнотворные, которые и повторять невозможно — но и это было. Не видел пока версии, что это сделали украинские спецслужбы, чтобы подставить Кремль. И что, мы раньше таких комментариев не видели? Все, как обычно. Как и поведение Пескова — президент не в курсе, президент в курсе, но это не дело Кремля, все решают врачи.

Можно звук не включать, и так понятно, что он скажет.

И вот отсутствие удивления — это и есть самое удивительное! Когда прошло сообщение о госпитализации Навального, безответственные граждане, вроде меня, тут же безо всяких к тому оснований решили, что это попытка убийства, совершенная по приказу тех, кто может такие приказы отдавать. Ладно бы такие безответственные граждане не удивились этому — но ведь никто не удивился. Провластные люди стали писать, что неправда это, поскольку невыгодно это Путину, а тем более сейчас, когда… Или, что, конечно, это не власти, если бы они, то и довели бы дело до конца, знаете, какие у нас спецслужбы, о-го-го.

Про Штирлица смотрели? Ну, вот.

Но никто – никто! — из защитников чести и достоинства начальства не сказал, что, мол, сдурели вы такое говорить. Двадцать первый век, ядерная держава, Толстой, Достоевский и далее по списку — вы, что, правда, думаете, что наши руководители могут вести себя как гангстеры из второразрядного боевика? Да вам злоба глаза застилает, одумайтесь!

Так бы в аналогичной ситуации сказали немцы и англичане, французы и шведы. В том числе и те, кто в оппозиции своим властям. Потому что двадцать первый век. А у нас этого не сказал никто.

Именно в отсутствии удивления, в готовности сразу же поверить и в воровство, и в уголовку, а вовсе не в рейтингах, видно подлинное отношение людей к власти.

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Собственно, большую часть своей истории люди жили в понимании, что власть имущие могут творить любые безобразия, что они не ограничены ни законами, ни, тем более, моралью. Бунтовали, конечно, если феодал меры не знал в поборах и жестокостях, но и от следующего ничего особо хорошего не ждали.

Все испортило избирательное право. Если ты выбираешь, кому править, то в каком-то смысле ты стоишь над ним — «мы, которые сильнее тебя, выбираем тебя королем над нами». Избранный должен соответствовать ожиданиям избирателей — сначала маленькой группы аристократов или лидеров военных группировок, потом более широкому кругу допущенных к урнам, а потом и вовсе народу. А народ требует от лидеров честности, бескорыстия, много всего. Народ возмущается Уотергейтом — не имеет право президент на такое, а значит, отставка. Или мелочью по нашим масштабам, на которой попался премьер-министр Исландии в истории с Панамским досье — вся страна не уходила с улиц, пока он не согласился покинуть свой пост.

И это не только про избранных руководителей. Хуан Карлос, тот самый, которому скандировали: «Да здравствует король!», когда он выступил против попытавшихся вернуть франкизм мятежников, вынужден был отречься от престола после разоблачения мошеннических действий его зятя. А хрестоматийное: «Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка» — тоже про это. Все хотят верить, что во главе стоят не случайные узурпаторы, не преступники, а люди мудрые, справедливые и достойные.

С этой верой легче жить, но у нас ее, судя, в частности, по реакции на то, что случилось с Навальным, не осталось. Ведь даже самая надежная группа поддержки властей — 65+ в маленьких городах, голосующая всегда правильно, на самом деле, просто убеждена в том, что власть — это что-то далекое, от них не зависящее, с чем спорить бессмысленно и опасно. Они не за конкретную политику и не за человека, сегодня стоящего во главе, а за власть, как таковую. Появятся там другие имена, изменят политику на 180 градусов, будут и за это.

Остался ли, вообще, хоть кто-то, кто видит в наших сегодняшних властителях рыцарей Света?

Когда-нибудь это изменится. Не благодаря замене «плохих» на «хороших», а при появлении и закреплении выборов и политической конкуренции — не панацея, но уровень злодейства снижает.

Леонид Гозман

Политик, президент общественного движения «Союз правых сил»