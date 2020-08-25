Ребенок катался на трехколесном велосипеде в лагере и внезапно бесследно исчез

25.08.2020, 7:12, Разное

Это очень странное исчезновение в лесу, имеет все признаки сверхъестественного вмешательства. Поисковые собаки не смогли взять след, ребенок исчез буквально за 10 минут и последующие массовые поиски ни к чему не привели.

В конце августа 1975 года супруги Рон и Джилл Ньютон с двумя детьми отправились из своего родного города Манчестер, штат Мэн, в туристический кемпинг Натанис-Пойнт у городка Чейн оф Пондс, в том же штате Мэн.

Это был довольно отдаленный от цивилизации район, но семья не беспокоилась, так как они ехали туда в недавно купленном трейлере со всеми удобствами, чтобы их 6-летней дочери Кимберли и 4-летнему сыну Курту было комфортно.

Вместе с ними в том же кемпинге отдыхали еще три семьи. Все были в отличном настроении. Ньютоны приехали в кемпинг в пятницу и тут же пошли на рыбалку, а потом совершили несколько недолгих пеших прогулок.

Их детям тоже все нравилось, Кимберли и Курт катались рядом с трейлером на новеньких велосипедах, у Курта был ярко-красный трехколесный велосипед. Мальчик был от него в восторге.

Воскресенье 1 сентября 1975 года тоже началось нормально. Все семьи в кемпинге утром позавтракали, а потом Джилл Ньютон взяла стопку грязной детской одежды и пошла стирать в находящуюся неподалеку пристройку с различной бытовой техникой.

Кемберли и Курт катались на велосипедах рядом с трейлерами и другие семьи за ними присматривали, поэтому Рон Ньютон тоже решил ненадолго отлучиться, нужно было собрать побольше дров для костра, так как погода была прохладной и пасмурной. Он сел в свою машину и поехал вниз по дороге туда, где ранее заметил небольшую лесопилку. Было 10 часов утра.

В это же время кто-то из других семей выглянул из своего трейлера и увидел как маленький Курт поехал на своем красном велосипеде по дороге в том же направлении, словно пытался догнать машину отца, однако потом мальчик просто стал ездить туда-сюда по земле, поэтому взрослый не стал его окрикивать.

Чуть позже девочка по имени Лу Эллекн Хэнсон видела Курта Ньютона проезжающим на красном велосипеде мимо трейлера ее семьи.

Что было дальше, до сих пор остается загадкой. Для Курта Ньютона было крайне необычным уходить куда-то далеко без сопровождающих, он считался боязливым и застенчивым ребенком, который хотя и не был первый раз в лесу в свои 4 года, но очень боялся заходить в глубь леса даже за ягодами и даже со взрослыми.

Однажды его мама спросила его, чего он так боится и мальчик серьезно сказал "Мама, там монстры". Эта его фраза тогда не звучала так зловеще, как показалась позже, когда Курт пропал. Он также никогда не уходил далеко от своего трейлера и всегда старался держаться рядом с мамой.

Поэтому остается загадкой почему он внезапно решил поехать по дороге, а потом доехал до трейлера другой семьи. На тот момент еще никто не осознавал опасность ситуации.

Через 10 минут Джилл Ньютон вернулась после того, как закинула вещи детей в стиральную машину. Она не увидела Курта рядом с их трейлерам и мужа тоже не нашла, поэтому решила, что Рон взял Курта с собой. Лишь когда Рон приехал с дровами и без сына, Джилл поняла, что ее ребенок исчез.

Джилл и Рон тут же пошли опрашивать другие семьи в кемпинге, чтобы спросить не видели ли они мальчика на красном велосипеде. Вскоре они наткнулись на Джека Хэнсона – смотрителя всей этой территории с кемпингами. И он тут же сказал им, что недавно нашел красный трехколесный велосипеде на тупиковой грунтовой дороге, рядом с местом под названием "свалка" – туда туристы выбрасывали мусор.

По словам Хэнсона, это сразу показалось ему необычным, ведь велосипед был на вид совсем новый, зачем кому-то надо было выбрасывать его. Хэнсон повел туда Ньютонов и они тут же узнали в этом велосипеде велосипед их пропавшего сына. Он не валялся на куче мусора, а аккуратно стоял на обочине дороги словно его владелец поставил его там, чтобы вернуться через пару минут.

Мальчика начали искать в окружающем лесу, потом была вызвана полиция и они осматривали весь лес в районе с помощью вертолетов. Группы поисковиков прочесывали лес с помощью тепловизоров и поисковых собак. Они выкрикивали имя мальчика и осматривали каждый куст. Но все было бесполезно.

Все местные новости по ТВ круглосуточно показывали фотографию Курта, а когда через пару дней температура в регионе резко упала, призывы о помощи стали еще более отчаянными.

Место, где был найден велосипед, не дало никакой подсказки, там не было найдено следов мальчика, а также следов от автомобиля, если бы его схватили и увезли на машине. Собаки, пытавшиеся взять след в этом месте, ничего не смогли сделать, они лишь бегали по кругу в замешательстве.

Курт Ньютон словно растворился в воздухе. Один из главных поисковиков Дуэйн Льюис позже сказал журналистам: "Время от времени в истории человечества происходят невероятные события, которые мы не можем понять. Мы должны были найти этого ребенка, но не нашли".

Это были самые обширные поиски пропавшего человека в истории штата Мэн. И обескураживающе безрезультатные.

13 сентября официальные поиски были прекращены после того, как более 3 тысяч поисковиков тщательно проверили местность и не нашли буквально ничего. Ни обрывков одежды ребенка, ни его следов на влажной лесной подстилке, ни подозрительных следов взрослых в лесу. Холодная погода не оставила никаких шансов найти ребенка живым после 2 недель поисков.

Множество вопросов остались без ответа. Это был действительно отдаленный регион, где находилось очень мало людей. В момент пропажи ребенка по ближайшим дорогам не проезжало ни одного автомобиля, как выяснила полиция, таким образом похищение как версия отпадало.

Могло ли на мальчика напасть дикое животное? С условием, что он не отходил далеко от лагеря и что даже та самая куча мусора находилась неподалеку от трейлеров, и никто ничего не видел и не слышал, это казалось еще менее вероятным. Тем более, что рядом с велосипедом не нашли следов борьбы и пятен крови.

Велосипед был поставлен аккуратно у дороги, то есть либо мальчик оставил его, а потом по какой-то причине пошел в лес, несмотря на свой сильный страх, либо велосипед отнес сюда предполагаемый похититель. Но для чего? Не было бы логичным спрятать велосипед где-то подальше, или бросить его в кучу мусора и закопать? К слову, ничьих чужих отпечатков на велосипеде найдено не было.

Но даже если бы мальчик самостоятельно бросил велосипед и ушел в лес, как он за прошедшее небольшое время мог зайти так далеко, что его так никто и не сумел найти? Кроме того, если бы мальчик сделал так, собаки бы наверняка смогли взять его свежий след.