Дуэйн Джонсон предсказал Биберу и Болдуин появление детей

25.08.2020, 6:53, Разное

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон предсказал появление детей у Джастина Бибера и Хейли Болдуин. В Instagram он написал, что паре стоит ждать пополнения уже в 2021 году.

Именно так спортсмен, выступающий на ринге под псевдонимом Скала, отреагировал на опубликованную певцом Джастином Бибером фотографию, где тот был запечатлен с племянницей. Стоит отметить, что старшая сестра супруги Бибера Алая Болдуин и Эндрю Аронов впервые стали родителями. Свою дочь они назвали Ирис.

По словам Дуэйна Джонсона, он уверен в том, что у Бибера и Болдуин родится ребенок уже в следующем году. В 2018 году Джастин и Хейли сыграли свадьбу, но о торжественной церемонии практически никто не знал, поскольку пара решила пожениться в тайне. Само событие они отпраздновали в одном из самых роскошных отелей в Южной Каролине.