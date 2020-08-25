Сергей Гармаш рассказал о своей деятельности после ухода из «Современника»

25.08.2020, 6:53, Разное

Российский актер Сергей Гармаш решил взять перерыв в театральной карьере после ухода из театра «Современник». Именно так артист ответил на вопрос журналистов на церемонии вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы».

У Сергея Гармаша пытались разузнать о его текущей деятельности. На это актер заявил, что не желает о чем-то говорить, а хочет просто отдохнуть. Ранее помощник артиста рассказывал, что Гармаш хочет сосредоточиться на съемках в кинопроектах.

Об уходе Сергея Гармаша из труппы «Современника» стало известно в конце июля. На сцене театра он выступал с 1984 года. Перед уходом артист оставил коллегам открытое письмо. В нем он описал «чудовищную ситуацию», происходящую в театре, которая вынудила его принять такое решение.