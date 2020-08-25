Китай и США обсудили реализацию первой фазы торговой сделки

25.08.2020, 6:48, Новости дня

Состоялся телефонный разговор торгпреда и главы минфина США Роберта Лайтхайзера и Стивена Мнучина с вице-премьером госсовета Китая Лю Хэ.

Обсуждалась реализация первого этапа заключенного в январе торгового соглашения между США и Китаем, передает РИА «Новости».

Пресс-служба американского торгпреда заявила, что «стороны видят прогресс и привержены принятию мер, необходимых для обеспечения успеха соглашения».

США и Китай обсудили меры, принятые Пекином, которые должны обеспечить «большую защиту прав интеллектуальной собственности», устранить «принудительную передачу технологий», а также убрать препятствия для компаний из США «в таких областях, как финансовые услуги и сельское хозяйство».

Кроме того, обсуждалось увеличение закупок американской продукции в 1,5 раза.

Китайское министерства коммерции заявило, что состоялся «конструктивный диалог». США и Китай «договорились создавать условия и атмосферу для дальнейшего содействия реализации первого этапа торговой сделки», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о первой фазе торгового соглашения двух стран.