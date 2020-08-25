 

Трамп заявил о возможности обойтись без вакцины от COVID-19

25.08.2020, 6:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША смогут справиться с распространением коронавируса и без вакцины, сообщил президент страны Дональд Трамп.

Он уверен, что США «избавятся» от коронавируса «быстрее, чем люди думают». По его словам, «это произойдет с вакцинами и даже без них», передает РИА «Новости».

Трамп отметил, что в стране проводится финальная фаза испытания вакцины. Вакцина, как сообщил глава государства, «может появиться до конца года или гораздо раньше».

Члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом не раз опровергали заявления о том, что COVID-19 «может постепенно сойти на нет».

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США число вирус-положительных пациентов превысило 5,7 млн человек, 177 тыс. пациентов скончались.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте. 



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