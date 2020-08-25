 

Мнение: Белоруссия первой закупит российскую вакцину от коронавируса

25.08.2020, 6:10, Разное

После сегодняшнего разговора Лукашенко с Путиным объявлено, что:

1. Белоруссия станет первой страной, куда официально начнутся поставки российской вакцины от коронавируса "Вектор 5". Тем самым Белоруссия опередила более чем 20 стран высказавших заинтересованность в российской вакцине. Также белорусские граждане смогут добровольно принять участие в 3-м этапе тестирования российской вакцины. Так что трактора, водка и копание картошки это конечно круто, но вакцина так или иначе понадобилась.

2. Белоруссия закупит у России с 2020 по 2025-й год современные системы ПВО (у концерна "Алмаз-Антей"), 4 ударных вертолета Ми-35М и 2 батальонных комплекта БТР-82А. Можно ожидать, что это не последние закупки такого рода. Само собой, в среднесрочной перспективе я бы ожидал укрепления российской военной инфраструктуры на территории Белоруссии. Текущее давление на Белоруссию с Запада очевидно выгодно России, так как санкции и протесты осложняют ситуацию для Лукашенко и вынуждают его идти на опеределенные уступки на российском направлении после периода охлаждения отношений.

Из прочего.

1. Лукашенко погнал посла Белоруссии в Словакии, который поддержал протесты против Лукашенко. Тем, кто 9-16-го по линии гос.аппарата поддерживал митинги, в ближайшие дни стоит приготовится к встрече с последствиями, которые безусловно последуют.

2. Радостная новость из СК Белоруссии – на допрос вызвали Алексиевич, пока что в статусе свидетеля. Но де-факто, там есть состав преступления, так как она входит в президиум организации, на которую открыто уголовное дело по обвинению в попытках захвата власти. Уж не знаю, хватит ли смелости у белорусских силовиков, но с удовольствием бы посмотрел, как "белорусскую Новодворскую" упрячут в камеру, хотя понятное дело – вони в Европе по этому поводу будет много.
Между тем, двух членов Координационного Совета Оппозиции ОМОН сегодня отловил в Минске и запихнул в фургон с надписью "Хлеб" автозак. Как Лукашенко и говорил "С понедельника пусть не удивляются".

3. Про проект "Желтые сливы" https://asd.news/articles/belorussiya/zheltoy-slivoy-po-belomaydanu/, который сейчас используется для оппонирования в ТГ польской "Нексте".

4. Граждане Украины с 1 сентября смогут въезжать в Белоруссию исключительно по загранпаспортам.

Источник: Colonel Cassad



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