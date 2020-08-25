 

В Белоруссии задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия»

25.08.2020, 6:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» находится в Солигорском РОВД, его статус пока неизвестен, сообщил пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.

«Пока известно, что его задержали на три часа. Возможно, для разъяснительной беседы», – передает ТАСС слова пресс-секретаря.

В прошлую среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется.

В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.



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