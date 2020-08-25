 

Суд приостановил производство по делу Навального о клевете на ветерана

25.08.2020, 5:45, Разное

Суд в Москве приостановил производство по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального о клевете на ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК), сообщили «Новой газете» в пресс службе Бабушкинского суда столицы.

Производство решили приостановить из-за болезни политика — с 20 августа тот находится в коме после отравления неизвестным веществом. Родные и друзья политика добились его транспортировки в Германию, где сейчас за ним наблюдают врачи. Диагноз Навального станет известен в ближайшее время.

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Напомним, дело о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции.

В съемках приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, врач Лео Бокерия, артист Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и другие. Следственный комитет нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» 93-летнего ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».

Источник: Новая газета



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