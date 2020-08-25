Положинский отказался от ордена “За заслуги”, которым его наградил Зеленский

25.08.2020, 5:16, Новости дня

Музыкант Александр Положинский отказался от ордена “За заслуги”, которым его наградил президент страны Владимир Зеленский. Об этом Положинский сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Музыкант, в частности, отметил, что сегодня участвовал в Марше защитников Украины и рядом с ним в колонне шло “много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду”.

Также, по его мнению, ордена заслуживают люди, которых без весомых доказательств подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

“Ордена, медали, другие государственные звания или награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто их действительно заслуживает. А мне это не нужно. Дякую. Дуже дякую”, – сказал Положинский.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Posted by Олександр Положинський on Esmaspäev, 24. august 2020

Указ о награждении музыканта орденом “За заслуги” III степени обнародован на сайте Офиса президента.

Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп “Тартак” и “Був’є”. Сейчас является участником проекта “Олів’є”.