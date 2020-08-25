Путин назвал одну из главных проблем в России

25.08.2020, 5:08, Новости дня

Безработица является одной из главных проблем в России, сообщил президент Владимир Путин во время беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что уровень безработицы сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», – цитирует ТАСС президента.

Президент призвал поддержать инвестиционную активность в Ростовской области.

«Очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов. На это, безусловно, нужно обратить внимание, поддержать усилия бизнеса, направленные на то, чтобы создавать новые рабочие места, хорошо оплачиваемые, качественные и современные, высокотехнологичные для того, чтобы обеспечить развитие региона в ближайшем будущем», – подчеркнул он.

По его словам, темпы роста промышленного производства в Ростовской области выше, чем в среднем по стране. Также Путин добавил, что в регионе отмечается рост внутреннего регионального продукта, в нормальном состоянии находятся региональные финансы, сохраняется минимальная долговая нагрузка.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.