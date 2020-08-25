Роскосмос запланировал получить до ноября план реформы космической отрасли

25.08.2020, 5:08, Новости дня

До ноября Роскосмосу представят рекомендации по новой структуре ракетно-космической отрасли, следует из документации на сайте госзакупок.

Техническое задание названо «Оказание услуг по разработке методических рекомендаций по формированию организационных структур и определению численности руководителей, специалистов и служащих организаций госкорпорации «Роскосмос».

Начальная цена договора – 11 млн 832 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Необходимо будет проанализировать структуру госкорпорации, ее задачи и функции, взаиможействие между подразделениями, разработать типовые организационные структуры предприятий, единый справочник должностей и профессий, а также определить численности работников предприятий.

Заказчик – организация «Агат» (входит в Роскосмос).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в космической отрасли России.