Мнение: “Венесуэльский сценарий”

25.08.2020, 4:49, Разное

После того, как провалились попытки немедленного свержения Лукашенко, активно заговорили про "венесуэльский сценарий свержения Лукашенко". Иронично, что когда об этом говорят в контексте вопроса свержения, так как Мадуро так и не был свергнут, пережив огромное кол-во переворотов, попыток покушения, уничтожение венесуэльской экономики и открытый грабеж государственных активив за рубежом.

По сути, венесуэльский сценарий, когда оппозиция о нем говорит, означает обвал жизненного уровня большинства белорусов внутри Белоруссии и разграбление белорусских активов за рубежом. Причем это особо и не скрывают, в координационном совете оппозиции прямо говорят, что надо ухудшить жизненный уровень в Белоруссии, чтобы толкнуть людей против Лукашенко. По этой же схеме работала венесуэльская оппозиция, всячески помогая США форсировать коллапс местной экономики и обвал жизненного уровня, горячо поддерживая санкционную удавку, которая не привела к свержению Мадуро, но эффективно ударила по обычным людям.

Соответственно, примерно такого же для обычных белоруссов хотят и белорусские оппозиционеры, которая обвиняя Лукашенко в жажде власти, совсем не гнушаются открыто говорить, что они хотят сделать больно простым гражданам, чтобы добиться желаемых политических результатов. А потом еще ноют про жестокость ОМОНа.

Собственно, в Москве уже на это обратили внимание, указав на попытки перевести ситуацию к "венесуэльскому сценарию", где вместо Гуайдо могут использовать куклу Тихановскую, на которую вполне спокойно могут начать переписывать белорусские активы за рубежом, как это делают с марионеткой Гуайдо. С учетом близости РФ, организовать экономическую блокаду Белоруссии будет сложнее, а как показало отсутствие общенациональной забастовки, основная масса рабочих на наживку не клюнула, даже когда оппозиция открыто пыталась организовать подкуп рабочих, чтобы они не боялись совершать самоубийство.

Но уже сам факт обсуждения "венесуэльского сценария" наглядно говорит о том, что первоначальный план беломайдана провалился и теперь приходится пересобирать стратегию захвата власти. Для Лукашенко, такой сценарий откровенно выгоден, так как когда оппозиция и ее хозяева начнут фактически ухудшать жизнь обычных белоруссов и грабить гос.собственность за рубежом, Лукашенко будет проще показать, кто виноват в происходящем и разыгрывать карту защитника простых белорусов и стабильности. В этом плане оппозиция перед достаточно неприятным выборов – если не менять стратегию и просто продолжать бродить, то протесты постепенно сдуются, а репрессии будут не за горами. Если же переводить ситуацию в русло "Венесуэльского сценария", то вероятность более открытого вовлечения Запада увеличиться, но вот поддержка внутри Белоруссии будет падать еще быстрее, так как Лукашенко для сомневающихся будет выглядеть очевидным меньшим злом в сравнении с теми, кто уничтожает экономику Белоруссии в кооперации с "западными партнерами".

Но не стоит забывать, что венесуэльский сценарий подразумевает попытки физического устранения президента, что мы в Венесуэле наблюдали неоднократно – начиная от попыток свержения и заканчивая попытками убийства (например, атака дрона на военном параде). На фоне экономического давления и ограбления страны, там предпринимались прямые попытки обезглавливания верхушки страны и перехвата управления. В первую очередь они связаны с поиском слабых мест в силовых структурах Венесуэлы, где ищут предателей, которые способны во время переворота заблокировать реакцию гос.структур. Отсюда и массовые призывы к военным и силовикам "выбирать свободу", "переходить на сторону народу" и прочая стандартная пропаганда.

С другой стороны, давление на силовой аппарат Венесуэлы привело к тому, что в Венесуэле начали более активно работать кубинские спецслужбы, а также военные РФ и Китая, которые совместными усилиями помогли Венесуэле выстоять. В случае с Белоруссией, подобное давление на МВД Белоруссии, КГБ и вооруженные силы, с очень большой долей вероятности приведет к более тесной работе белорусских и российских силовых структур, тем более что Венесуэльский сценарий просто не оставляет Лукашенко особого выбора, кроме как опираться на политические и силовые инструменты, которые может предоставить Россия, а также потенциальную экономическую помощь, которую может предоставить Китай.

Поэтому, и есть определенные сомнения, что Венесуэльский сценарий в Белоруссии повториться, что уже прекрасно видно по колебаниям Запада с признанием Тихановской. А без белорусского Гуайдо, это будет уже совсем другая история.