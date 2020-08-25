 

Трамп предложил способ довести демократов в США «до безумия»

25.08.2020, 4:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава американского государства Дональд Трамп выступил на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии США в городе Шарлотт.

Делегаты при появлении Трампа принялись скандировать: «Еще четыре года!». В ответ Трамп сказал, что «действительно довести» политических противников «до безумия» можно, скандируя «Еще 12 лет!». Призыв был поддержан несколькими делегатами, передает ТАСС.

Трамп раскритиковал метод голосования по почте, предлагаемый Демократической партией из-за ситуации с коронавирусом. Трамп считает, что демократы «используют COVID, чтобы украсть выборы» и «мошенническим образом лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Трамп заявил, что по почте в США могут разослать около 80 млн избирательных бюллетеней.

«Это несправедливо, неправильно. И будет невозможно произвести подсчет», – сказал он, добавив, что таково его мнение.

Трамп подчеркнул, что выборы в США проводились даже в Первую и Вторую мировые войны. Он заявил, что США предстоят «самые важные выборы в истории» государства. Трамп считает, что санитарно-эпидемиологические ограничения не должны мешать проведению очного голосования.

Кроме того, в своей речи Трамп обвинил Пекин в том, что руководством Китая не были приняты необходимые меры, которые помешали бы распространению коронавируса. Он сказал, что из-за Пекина последствия коронавируса для США оказались такими сильными.

«Но мы этого не забудем», – сообщил глава американского государства с угрозой.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



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