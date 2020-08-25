 

Яд для Навального. И чем он похож на «Новичок»

25.08.2020, 4:22, Разное

Отвечают известные учёные.

ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЮРИЙ ПАНЧИН — О ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ

— Один из самых распространенных нейромедиаторов в организме – ацетилхолин, — объясняет доктор биологических наук, заведующий лабораторией «Изучение информационных процессов на клеточном и молекулярном уровнях» в Институте проблем передачи информации РАН Юрий Панчин. — Например, когда мы сжимаем руку, мотонейронами спинного мозга выбрасывается ацетилхолин, который действует на рецепторы мышечных клеток. Также нейроны с нейронами могут общаться посредством ацетилхолина. Чтобы это действие закончилось, нужно, чтобы ацетилхолин куда-то делся, иначе, например, мышца останется все время в сжатом состоянии, или, наоборот, мышечные клетки «привыкнут» к его присутствию и потом перестанут реагировать на возбуждение, т.е. будет паралич. Поэтому нужен специальный белок, который разрушает ацетилхолин, это и есть холинэстераза.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат, в частности, самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман, к ним же принадлежит «Новичок».

Более мягкие ингибиторы холинэстеразы легко «отмываются», т.е. с течением времени испорченная холинэстераза может восстановиться. Некоторые другие ингибиторы холинэстеразы приделываются к ней намертво, поэтому надо ждать полного вывода испорченной холинэстеразы из организма.

Блокаторы холинэстеразы вызывают довольно четкие симптомы. Во-первых, очень сильное сужение зрачка. Мышцы зрачка очень чувствительны к ацетилхолину. Этот эффект противоположен действию атропина, который приводит к расширению зрачка. Кроме того, наблюдается усиленное выделение слизи из носа, слез из глаз, расстройства желудка, недержание мочи и судороги. В условиях, когда сразу говорили о возможном отравлении, это первое, что приходит в голову посмотреть. Если у него эти симптомы были, то это был бы первым очевидным намеком на использование самой распространенной группы ядов. Как антидот сразу используют атропин, вместе с промыванием кишечника и гемодиализом.

— В какой форме можно этот яд внести в организм человека? Подмешать в чай, что-то еще?

— В случае с «Новичком» яд просто впитался через кожу. На войне это обычно аэрозоли.

— Вы говорили, что поврежденную холинэстеразу можно «отмыть», или же, как я понимаю, она может выйти из организма и замениться на нормальную. Значит ли, что можно прогнозировать полное выздровление после такого отравления?

— Не знаю, ибо за время действия яда могло многое произойти. К сожалению, известно, что бывают и долгосрочные последствия.

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР НИУ ВШЭ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ — О ВЕЩЕСТВЕ, НАЙДЕННОМ В ОРГАНИЗМЕ НАВАЛЬНОГО

— Ингибиторы холинэстеразы — очень большой круг веществ, наиболее известны из них — отравляющие нервно-паралитические газы. Холинэстераза — это фермент, разрушающий ацетилхолин. Ацетилхолин отвечает за передачу сигналов между нервными клетками. Если блокировать действие холинэстеразы — могут последовать судороги и возбуждение, на войне это может означать — смерть на поле боя. До конца XX века продолжали разрабатываться боевые отравляющие вещества, принадлежащие к данному классу. Кстати, «Новичок» также входит в число ингибиторов холинэстеразы.

Важно, что ингибиторы холинэстеразы не могли попасть в организм в процессе оказания экстренной медицинской помощи. Если бы для отравления использовались барбитураты или вещества типа фентанила, то да, их могли использовать в больнице. Но ингибиторы холинэстеразы в больнице в данной ситуации применяться не могли.

Андрей Заякин
сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлексей Навальный в коме. Немецкие врачи подтверждают отравление. Онлайн

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

07.08 / Путин никому не доверяет, Меркель волчица, Зеленский хороший

27.07 / Врач рассказал о необходимости плача для мужчин

12.08 / Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

24.06 / Специалист назвал основной признак рака желудка

28.06 / Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

28.07 / В ВОЗ опровергли сезонность коронавируса: Это одна большая волна

24.08 / Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у сетевых блогеров

05.07 / Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

23.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска