Путин отметил снижение численности населения России

25.08.2020, 4:08, Новости дня

В РФ наблюдается сокращение численности постоянного населения, в том числе и в силу объективных обстоятельств, сообщил президент Владимир Путин.

На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава государства отметил, что власти РФ в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии, передает ТАСС

«К сожалению, после определенного подъема (здесь мы отмечали положительные тенденции), в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения», – сказал Путин. Он при этом подчеркнул, что «в Ростовской области несмотря на то, что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране».

«Да, это правда, Владимир Владимирович. Это правда», – ответил губернатор. Он подчеркнул, что в этом направлении еще предстоит продолжать работу: создавать условия для роста рождаемости и сокращения смертности, а также для притока людей в Ростовскую область. Путин в свою очередь обратил внимание Голубева, в частности, на вопросы развития социальной инфраструктуры в регионе. «Количество врачей в Ростовской области на 10 тыс. человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно», – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что за 2019 год в РФ увеличилась продолжительность жизни, заметно снизилась смертность. При этом убыль населения за год составила 260 тыс. человек.

В декабре 2019 года Росстат прогнозировал увеличение численности населения РФ в 2020 году.