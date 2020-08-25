Луговой объяснил подоплеку дипломатического скандала в Австрии

25.08.2020, 3:58, Новости дня

«У европейского обывателя должно создаваться стойкое ощущение того, что РФ – это опасный партнер, из-за которого проблемы могут появиться в любой момент», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя высылку российского дипломата из Австрии.

«В последние полгода мы видим точечные высылки российских дипломатов из разных стран и зеркальные ответные меры России. Что это? Мне кажется, речь идет о создании некого информационного фона, поскольку взаимные высылки дипломатов ничем громким не заканчиваются и никто не предъявляет каких-либо доказательств», – сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По мнению депутата, у западных спецслужб есть «дорожная карта» по поддержанию постоянного негативного фона в отношении России. «В фабрикации этого негатива не последнюю роль играет тема «Северного потока – 2». И у европейского обывателя должно создаваться стойкое ощущение того, что РФ – это опасный партнер, из-за которого проблемы могут появиться в любой момент», – отметил Луговой.

Ранее МИД Австрии сообщил о том, что власти республики приняли решение выслать из страны российского дипломата. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В свою очередь австрийское издание «Кронен цайтунг» сообщило, что дипломат подозревается в промышленном шпионаже и должен покинуть территорию страны до 1 сентября.

В российской Госдуме решение австрийских властей назвали частью общей кампании по дискредитации России. «Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации РФ или большой провокации», – сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Он указал на то, что это первая высылка российского дипломата из Австрии «за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия». «Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения», – добавил Слуцкий.

При этом Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата.

Напомним, в минувшую среду о высылке российского дипломата объявила Норвегия. По данным местной телекомпании, сославшейся на источник в МИД страны, решение было принято после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче иностранному государству важной информации. В полиции Норвегии утверждали, что арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».