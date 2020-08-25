Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

25.08.2020, 3:58, Новости дня

Более половины россиян (70%) считают, что существует «русский характер», при этом (59%) полагают, что положительных черт в этом характере больше, показал опрос ВЦИОМ.

Из позитивных черт «русского характера» 32% респондентов назвали доброту, душевность и эмпатию, 23% – мужественность, упорство, стойкость и целеустремленность, 18% – терпимость и безотказность, 14% – взаимовыручку и товарищество, 13% – патриотизм и гордость, 11% – честность, сообщает ВЦИОМ.

Из отрицательных качеств 21% опрошенных назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам, 17% – надежду на «авось», лень, безынициативность, вялость, 8% – всепрощение, покорность, терпеливость, 6% – отсутствие единства, разобщенность и эгоизм, и еще 6% отметили жестокость, злобность, завистливость и агрессивность.

Также из опроса стало известно о том, что в характере русских людей больше различий и практически нет общих черт, информирует каждый пятый – 22%. Чаще так считают 25-34-летние соотечественники (33%). Существование «западного характера» признают 47% наших соотечественников, они считают, что положительных и отрицательных черт в нем примерно поровну (57%). Между двумя национальными характерами больше различий, чем сходства (47%).

Несмотря на сложный период аномии (распада системы норм и поиска новых ориентиров), пережитый страной в девяностые, базовыми для русского характера остаются черты, связанные с духовностью и православными ценностями. «Западный мир» воспринимается россиянами как более рациональный и законопослушный, прокомментировала результаты исследования советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова.

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