Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе

25.08.2020, 3:58, Новости дня

Ввод миротворцев ОБСЕ в Донбасс является невыполнимой задачей для Украины, сообщил представитель Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс – ред.), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной – Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения», – сказал Кравчук в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

По его мнению, необходимо искать экономические варианты и особое управление на местном уровне.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В июле в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.