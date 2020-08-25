 

Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе

25.08.2020, 3:58, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВвод миротворцев ОБСЕ в Донбасс является невыполнимой задачей для Украины, сообщил представитель Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс – ред.), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной – Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения», – сказал Кравчук в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

По его мнению, необходимо искать экономические варианты и особое управление на местном уровне. 

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В июле в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Стали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

20.08 / Познер сравнил дружбу в РФ и США

07.08 / Компания Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55

09.07 / Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентом

27.06 / Прокуратура Татарстана оспорила оправдание подозреваемого в насилии над дочерью

29.06 / Китай вводит визовые ограничения для граждан США в связи с позицией по Гонконгу

01.07 / Канада поможет с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

23.07 / Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

17.08 / Эксперт: Зюганов признал поражение до выборов и готовится оспорить их результат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска