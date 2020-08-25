В общежитии учебного центра “Десна” произошел взрыв. Есть погибший и раненые

25.08.2020, 3:55, Новости дня

В общежитии 169-го учебного центра “Десна” в 17.30 24 августа прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба центра в Faceboоk.

Взрыв произошел в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащими, отметили в пресс-службе.

“В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии”, – сказано в сообщении.

Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказана помощь.

Вимушені повідомити про надзвичайну подію, яка сталася на території 169-го Навчального центру. Сьогодні близько 17:30,… Posted by Навчальний центр "Десна" – Прес-служба on Esmaspäev, 24. august 2020

169-й учебный центр “Десна” – учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположен в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области.