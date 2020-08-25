Названы главные причины атопического дерматита

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25.08.2020, 3:50, Новости дня

Атопический дерматит является распространенным хроническим дерматологическим заболеванием. Причины такого состояния до сих пор до конца не изучены специалистами.

По словам ученых, такая болезнь может развиться в первые месяцы жизни ребенка по причине пищевой и контактной аллергии на косметику, шерсть или стиральный порошок. Если устранить раздражители, болезнь можно контролировать. Главной причиной атопического дерматита у детей и взрослых является генетика. К нарушениям дифференцировки эпидермальных клеток могут приводить мутации в организме человека.

Причины болезни также были найдены в нарушениях иммунного ответа и гиперпродукции антител IgE. Кроме этого, причины атопического дерматита были обнаружены в аутоиммунной реакции на собственные белки. Активировать болезнь и привести к появлению кожных повреждений может воздействие пыльцы, пыли и клещей или шерсти домашних животных.



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