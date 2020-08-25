 

Доказательства древнего разрушительного катаклизма были обнаружены в пещерах Лаоса

25.08.2020, 3:50, Новости дня

Найти связь между концом зеленой Сахары и ранее неизвестной невероятной жарой, нанесшей вред Юго-Восточной Азии 4-5 000 лет назад, помогли вещественные доказательства, которые были обнаружены в пещерах в Лаосе.

Международной группе ученых удалось выяснить, как масштабное изменение климата привело к сдвигу в структуре расселения людей в Юго-Восточной Азии, где на данный момент живет более 600 миллионов человек. По словам ученых, записи с высоким разрешением и датированные данные указывают на тесную связь между Северной Африкой и материковой частью Юго-Восточной Азии.

Исследователи собрали образцы сталагмита из пещер в Северном Лаосе с целью создания записи палеоклимата для исследования. Также ученые измерили геохимические свойства изотопов кислорода, углерода и следов металлов, которые были обнаружены в образцах. Такой метод помог экспертам проверить наличие засухи и экстраполировать ее воздействие на регион.



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