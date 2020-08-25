Ученые создали назальную вакцину от коронавируса

25.08.2020, 3:48, Новости дня

Группа ученных из США объявила о создании назальной вакцины от COVID-19, которая помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях, пишет журнал Cell.

Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, передает РИА «Новости».

Ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии. Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.

Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода «транспорт» для S-белка.

В этом отношении механизм действия американской вакцины напоминает зарегистрированную ранее российскую. Ее принцип также предполагает введение элементов коронавируса, соединенных с частицами аденовирусов, после чего на COVID-19 формируется сильный и устойчивый иммунитет, а на аденовирусы – более слабый.

Однако российская вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Как отмечали в Минздраве, такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.