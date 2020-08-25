 

Госдеп и Тихановская обсудили «укрепление демократии» в Белоруссии

25.08.2020, 3:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГосдепартамент США рассказал, что обсуждали в Вильнюсе замглавы ведомства Стивен Биган и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Как информирует Госдеп, Биган встретился с Тихановской для обсуждения «ситуации в Белоруссии и того, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», передает ТАСС.

Биган заверил Тихановскую в «приверженности США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии». Также он сообщил о «суверенном праве народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее».

Замглавы ведомства обсудил Белоруссию с руководителями МИД и минобороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом. 

Кроме того, он обсудил с властями Литвы «противостояние угрозам со стороны РФ и КНР, а также продвижение прав человека и демократии».

Напомним, Тихановская встретилась с замгоссекретаря США. Тихановская отметила, что оппозиция республики требует «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа». Она сообщила заместителю госсекретаря США, что выборы в Белоруссии не были свободными.



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