Мнение: О вскрытии Навального – шокирующий результат

25.08.2020, 3:30, Разное



Фото © Алексей nasedkin Наседкин.

Ну вот, хоть что-то немного прояснилось…

Все те, кто с надеждой или завистью, замиранием сердца или приступами злорадства следят со состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея navalny Навального, спешно эвакуированного из России в хорошо известную немецкую клинику «Шарите», могут… спокойно выдохнуть. Ничего катастрофического с их иконой за последние сутки не случилось в медицинском плане. Пациент в искусственной коме, его жизни прямой угрозы нет, хотя долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, нельзя исключить. Предварительный диагноз – интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – установлен по клинической картине и нуждается в подтверждении лабораторными исследованиями, которые позволят установить конкретный агент.

А вот в части политической…

Если в двух словах – Навальный «вскрылся». Или его вскрыли, что, в общем, неважно.

Хотя клиническая картина отравления ещё не подтверждена и сообщения об этом в англоязычной прессе сопровождаются оговоркой likely poisoned (вероятно отравлен – А.Н.) германский канцлер Ангела Меркель уже выразила всё, что только можно. В том числе, потребовала расследовать отравление «до последней детали», найти и наказать виновных. В наличии таковых фрау канцлерин, очевидно, не сомневается highly likely.

Ещё ранее выяснилось, что Алексей #Навальный прибыл в Германию как личный гость немецкого канцлера. И что ему сразу были обеспечены максимально высокие меры личной защиты. Случай, в общем-то беспрецедентный. Даже когда в Charite за счёт всё того же фонда Cinema fоr Peace доставили одного из участников российской панк-группы Pussy Riot, издателя российского интернет-СМИ «Медиазона» Петра Верзилова, в отношении которого также были подозрения в отравлении – сюрприз! – ингибиторами ацетилхолинэстеразы, немецкие власти тщательно подчёркивали, что его визит на лечение в ФРГ частный. А уровень озабоченности не выходил за рамки компетенций пресс-секретаря германского МИДа.

Теперь же клиническая картина совершенно иная. Нескрываемая озабоченность главы действующего германского правительства и моментальное заявление #ЕС с теми же требованиями открытого расследования говорят о многом. В том числе объясняют уникальную для России непотопляемость как бы «лидера оппозиции», включая и экстренный вывоз на лечение за рубеж осужденного на испытательном сроке и подследственного, находящегося под подпиской о невыезде.

Похоже, грубо ошибались те, кто считали Алексея Навального «проектом» одной из Кремлёвских башен… Похоже, тут надо брать выше. Намного выше!

Что же до самого отравления… Ингибиторы ацетилхолинэстеразы встречаются как в боевых ОВ, так в бытовой химии, а ещё и в обычных лекарствах от целого ряда болезней. В том числе от глаукомы, спутницы сахарного диабета. И тут самое время вспомнить про гипогликемическую кому и про то, что т.н. лечащий врач Алексея Навального, кандидат медицинских наук Анастасия Васильева до ухода в политику была… офтальмологом. Узкая специализация, впрочем, не мешала ей делать широкие заявления по токсикологии, эндокринологии, реаниматологии и проч. Но это пусть останется на её совести.

А может, всё ещё проще. Достаточно посмотреть на заглавное фото. Один политик, две (или даже три) женщины, классический треугольник. Не тут ли собака порылась?