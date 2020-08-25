Британия задумалась о полном отказе от танков

25.08.2020, 2:48, Новости дня

В рамках модернизации вооруженных сил Великобритания может полностью отказаться от танков, пишут СМИ.

Британские власти рассматривают такую возможность из-за высокой стоимости модернизации 227 танков «Челленджер 2» и 388 боевых машин пехоты «Уорриор», передает ТАСС со ссылкой на Times.

Минобороны полагает, что эти танки и БМП устарели, современные боевые действия требует больших вложений в кибервооружение, космические и прочие технологии.

Издание пишет, что данная тема обсуждается в рамках проводимого правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О нем объявили после выхода страны из ЕС.

Британские власти пытаются дать оценку «совокупности глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается» государство. Ожидается, что обзор завершат в ноябре.

Руководство страны не исключает, что будет проведена модернизация тяжелой бронетехники. Также у Германии могут купить танки «Леопард 2». Однако Великобритания уже прощупывает почву с целью изменения характера своего вклада в деятельность НАТО. Газета пишет, что Великобритания хочет занять ведущую роль в штурмовой авиации, предложив НАТО 50 вертолетов «Апач» наряду с тяжелыми вертолетами-заправщиками, вертолетами- разведчиками, а также объекты по тренировке и поддержке.