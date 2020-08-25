Мнение: Письмо: “Без меня он лучше умрет”

25.08.2020, 2:43, Разное

Вот эту девушку сами разбирайте. Интересно, что вы скажете.

От себя пока скажу, что кое-чего не хватает в этой истории для красивой истории любви.

А кое-чего перебор.

Чего?

tatty2009

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромное Вам спасибо за всё! Надеюсь мое письмо покажется полезным для разбора.

Письмо в рубрику evolutiolab.

На карантине я зарегестрировалась на Тиндере и в основном скучала там в ожидании принца.

В этот раз было на удивление много мужчин из других стран, нравились многие, но я такие анкеты пропускала: сложно, странно и не для меня. Но тут появилась анкета Д. На фотографиях я увидела красивого мужчину, который занимается разными делами в 14000км от сюда. В анкете было написано на русском, что он учит язык, и что он должен был прилететь в Россию, а теперь ждет когда откроют границы. И еще на английском что-то прикольное.

Д. написал утром, были выходные, и мы болтали два дня подряд обо всем на свете. Потом он рассказал, что целенаправленно ищет женщину из Восточной Европы для любви, т.к. до этого был 10 лет женат на женщине из Белоруссии и ему нравится именно такой менталитет. Я ему рассказывала всякое про Россию, про женщин, расспрашивала как там у них. Он рассказывал много всего интересного, и стал спрашивать всякое про меня. Ну и вот прошла где-то неделя, я поняла, что нравлюсь ему, но мне совсем не хотелось ввязываться в эту историю. Я написала, что он мне понравился и что если он все-таки когда-нибудь приедет в Москву, то вот мой телеграмм и я буду рада увидеться и поболтать с ним. Он сказал, что это выглядит как прощание, я не подтвердила, не опровергла. Я думала, что это все.

А утром увидела видео в телеграмме, а там он, на гитаре играет и поет. Это было так красиво и я так люблю такое… Я ответила, ну и дальше мы много разговаривали, и на более личные темы тоже. И через какое-то время Д. сказал, что прилетит в Москву ко мне, именно ко мне, а не Москву смотреть. Меня это испугало, мужчина полетит за 14000 км ко мне чтобы что? Я стала отпираться, не хотела быть причиной его поездки в такую даль. Это был первый из нескольких конфликтов на эту тему. Д. сказал, что он видит, что нравится мне, я взволнована им, но при этом я не хочу. Сказал, наверное я не была искренней. И что он не хочет общаться с женщиной день за днем, если она сама не знает чего хочет. Он хотел эксклюзивной симпатии, чтобы я его ждала. Я ответила, что все, что я о нем говорила это чистая правда, и я знаю, что хочу с ним общаться и все такое. И еще что я сразу сказала, что не собиралась знакомится с иностранцами, это все для меня сложно, и я в это не особо верю. И в конце концов, что он прав, наверное не стоит ему в это ввязываться, я не знаю что будет дальше и гарантий у меня нет. Общаться мы продолжили.

На этом моменте я видимо отрефлексировала его значимость, которая уже была не маленькой. И так происходило наверное с каждым конфликтом. Через некоторое время он спросил почему я удалила его диалог в тиндере, я сказала, что уже встретила мужчину и снесла тиндер. Д. был очень рад.

Д. — герой. Оказалось, что он бывший военный, служил в армии 4 года, воевал в Ираке, потом 2 года занимался единоборствами в Китае, потом работал парамедиком в Африке. Это такая другая жизнь для меня, и я восхищаюсь всем этим. И он такой и внутри. Да и снаружи.

С ОЗ сложно. Он зарабатывает больше меня в два раза как минимум, но это там. По работе моя ОЗ прилично больше, у него простая работа сейчас. По навыкам — я обычная, он нет, плюс он сейчас заканчивает обучение по каким-то там финансовым штукам, уже работает в этом немного. Он хочет уехать из своей страны и быть способным зарабатывать везде. Но сейчас этого нет и, например, здесь – он просто иностранец без всего. Уровень жизни наверное у меня лучше, но для него нет проблемы постоянно покупать билеты туда-сюда, а для меня это дорого. Живет он довольно аскетично, у него есть только пара друзей и то в часах езды. Ему тоже 33.

Мы так и общались, потом я заметила, что он влюблен. Это было очевидно практически, но Д. не говорил, как-будто от меня ждал. Так и оказалось, был подходящий момент и как-то мимоходом я написала ему. Д. написал кучу сообщений, что он счастлив, что долго ждал и что тоже очень меня любит. Для меня это было очень странно все, потому что он там где-то далеко, мы ни разу не виделись, но чувства были все же настоящими уже тогда.

Мы вместе ждали новостей по открытию границ, он все время говорил, что прилетит первым же самолётом, тем более у него есть старые билеты, которые можно обменять. Потом прилетит еще, потом может в отпуск слетаем вместе ну и будет видно. Но границы не открывались, новостей не было и возник конфликт про время. У них все так строго, вообще ничего не понятно. И вот Д. стал спрашивать. Я его ждала, но сколько еще? Я надеялась на август, но что если нет, а если еще полгода ждать? Я ждать полгода не хотела, он опять стал говорить, что вот он так не хочет, он готов ждать хоть сколько угодно ради дальнейших лет со мной, а раз я нет, то о чем тут дальше говорить. Ну а я нет, мне не 25 и я хочу жить реальную жизнь. Я готова посмотреть, что будет дальше, но я не знаю что будет, а пока я счастлива каждый день.

Он рассказал мне историю про свой брак, они познакомились когда он был в Праге в маленьком отпуске. Было одно свидание даже без поцелуя и он понял, что вот она его будущая жена. Она улетела в Америку, он вернулся в Ирак и они переписывались еще 7 месяцев пока Д. не вернулся домой. Потом она прилетела к нему в гости и через два месяца переехала, они поженились и 10 лет жили вместе. То есть он был уже опытный в таких дальних отношениях, по крайней мере я верила, что он действительно хочет и может ждать, но вот я не могла про себя сказать того же.

Расстались они из-за того, что она изменила, пока училась в академии в другом городе. Для него это был конец, без возможности прощения, не смотря на ее попытки загладить вину. Из рассказов про нее я так поняла, что она была очень эмоциональная и он ее очень любил. Ее измену он переживал долго, правда трахая других женщин, и я даже боюсь представить сколько их было. Но вот ее так и не простил, у нее даже попытка самоубийства была, как я потом узнала, но все равно не простил.

Была еще одна проблема. Его планы — это проводить кучу времени вместе, гулять, делать всякие дела, даже работать вместе, много путешествовать, вообщем вместе наслаждаться жизнью. А у меня времени часто нет на элементарные вещи. И я стала думать, что даже если он приедет в гости — он будет один почти все время. А путешествия… я уже два года себе отпуск нормальный позволить не могу, все урывками или вообще никак. А жизнь в другой стране… Я так и сказала Д. — я не вариант, у меня обычная жизнь, много работы, которую я люблю и даже если он будет зарабатывать миллион, я все равно буду ее работать и буду ее работать в Росси, потому что она у меня тут. Ну и что его мечты со мной не получатся. Д. сказал, что все понимает и что он готов летать туда-сюда или даже жить в России пока я хочу, но со временем он уверен, что все будет по его сценарию.

Д. всем говорит, что я его женщина, обо мне знает его семья, его близкие. Мои про него тоже знают, но вот я не могу сказать, что у меня есть мужчина, потому что его нет по факту. Для меня это до сих пор странно и без живого контакта мне сложно. Мечтать только могу.

Как-то он сказал, что он сделает меня своей женой в один прекрасный день, для меня приятно, что он этого хочет, но все равно это странно. Семья его к таким намерениям относится негативно, в связи с вирусом и закрытыми границами особенно.

Еще в нашем общении много секса, Д. очень сексуальный, у него очень красивое тело и очень красивое поведение. Иногда ему достаточно сказать пару слов и я уже его хочу, на самом деле. Иногда я сама дразню его, он тоже меня хочет, на самом деле. Я уже сталкивалась с сильными сексуальными эмоциями онлайн, тут все получается еще ярче, я думаю это из-за того, что СЗ высокая у обоих. Д. говорит, что впервые такое испытывает на расстоянии. У нас и разговоров было много на эту тему. Однажды он спросил меня а что если я вдруг забеременею, я ответила что буду заниматься тем, чем занимаются беременные – полезно питаться и готовится к малышу. Он спросил, а если это случится в его первый приезд? Я сказала, что то же самое. Он стал говорить, что это все серьезно, что он не готов к детям и что никогда не был готов и все такое прочее. Я соглашалась. Потом он стал говорить, типа в шутку, что может я просто хочу его использовать, я посмеялась над шуткой. В итоге на следующий день он сказал, что он представил, что это случится, причем специально, и что его это очень сильно заводит и что никогда раньше такого не было и он не понимает, что происходит. Со мной было все то же самое. В конце концов сейчас все дошло до того, что он вообще не хочет предохраняться и хочет, чтобы я забеременела. А если сразу то сразу, он успеет уладить все свои вопросы и быть со мной. Но теперь я думаю про реальность и не уверена, что я готова на такое если специально это планировать.

Ну и вот мы общались, каждый день, обсуждали кучу всего. Уже 4 месяца прошло. Я подтянула английский, но все равно для меня даже странно, что я на чужом языке могу столько говорить. Я даже с русскими мужчинами никогда столько не говорила.

Сейчас есть множество разных красивых картинок будущего, того что мы с ним вместе намечтали, разговоров и даже планов. У обоих дома стоят посылки с кучей всего, которые так и не были пока отправлены, ни одна почта не принимает до сих пор на отправку в наши страны. Песни, которые он играл для меня, видео, которые я записывала для него, приготовленная вместе еда на разных концах мира, тонна фотографий и рассказанных историй. И до сих пор нет ясности когда все-таки его страна позволит гражданам вылетать.

В тот день был его день рождения, я сделала ему сюрприз, потом мы вместе отмечали. Пока я спала ему еще привезли от меня маленький подарок из русского магазина, он был очень удивлен и вроде бы счастлив. Сначала он пошутил, что я вчера предлагала ему пожениться онлайн, типа я выпила и не помню. Я сказала, что быть такого не может, я еще не совсем сошла с ума. Он сказал ладно-ладно и сказал, что у него плохие новости. Говорят, что до конца года границы не откроют…

Каждый раз, когда приходят подобные новости я злюсь и отмораживаюсь, потому что и так я люблю мужчину в телефоне, которого нет по сути, так еще и ждать непонятно сколько. Он обычно реагирует симметрично и потом ситуация выравнивается. А тут речь не про месяц, а про хрен знает сколько и это с учетом того, что уже столько прошло. Я говорю, что это кошмар, расстраиваюсь сильно. Он говорит, что ничего, раз так, у нас есть время подготовится и давай тогда вместе готовится, экономить время и чтобы как откроют границы он уже мог приехать на долго. Он написал, что хочет, чтобы я посмотрела, что нужно для этого у нас, чтобы я подискивала квартиру, которую мы вместе купим… и все такое. Чтобы мы вместе планировали, а не мечтали, как раньше.

Ну а как я могу такое планировать, если мы не виделись ни разу. Ну и я наверное увидела невозможность всего этого. Я написала что-то невнятное пока обдумывала как написать, что я против. Тут меня отвлекли и я несколько часов не могла вообще пойти к телефону, пока от него сыпались сообщения. Он мне сказал кучу всего на эту тему. Я подостлал пока была занята и ответила без конкретики. Сказала, что я сильно расстроена и не хочу расстраиваться. Официальной информации нет и я хочу верить, что границы откроют скоро и он прилетит, а когда он прилетит — уже можно что-то планировать. Он не стал в этот раз меня прессовать, ушел спать, но было очень понятно, что он разочарован моим ответом.

На следующий день Д. сказал, что без меня он не видит своей дальнейшей жизни и что если я не буду с ним, если он меня потеряет, то он опять уйдет на войну или что-нибудь такое и что он не хочет больше никакую женщину. И что без меня он лучше умрет. Это был кошмар… он и раньше говорил нечто подобное однажды, но я это списала на эмоции. Сейчас это было похоже на серьезное заявление. А мне совершенно не хочется, чтобы кто-то себя плохо чувствовал из-за меня, особенно в таком ключе. Мы стали говорить. Он сказал, что займется своим европейским паспортом, возможно его выпустят как гражданина Европы, и даже не важно если придется отказаться от местного. Сказал, что закончит свое обучение раньше срока и что сможет примерно в октябре начать работать удаленно.

Параллельно, как сможет, он вылетит в Европу, а оттуда ко мне или хотя бы мы сможем встретится в доступной для меня стране. Выпустят его или нет — никто не знает, получится ли потом встретится в Европе или в Москве — никто не знает, будет ли ему приносить новая работа доход — никто не знает. И куча рисков.

Сейчас он все это начал делать, уже получил добро на европейский паспорт и он скоро будет готов. Но. Это все зашло слишком далеко и мне совсем не хочется, чтобы он менял свою жизнь в непонятную сторону из-за меня. Это уже не выглядит простым, все стало максимально сложно для него, и непонятно чем это все кончится. А на этой стороне я, и ведь я дальше жду у моря погоды. А по факту так и живу одна и время летит. А я очень хочу красивую историю с хорошим концом.

У меня очередь из женихов не стоит, я ни с кем здесь даже особо не общаюсь, город для меня новый. Для знакомств я открыта, нужно видимо начать хотя бы куда-то ходить, выделить время для нового увлечения, например. Но все равно, я наврятли смогу общаться с кем-то в романтическом ключе, это мне кажется некрасивым и нечестным сейчас.

Поэтому мне видится вариант — как-то закруглить историю с Д. Могла бы получится очень красивая история, но я никак не могу ни на что повлиять, тут либо ждать непонятно сколько и подвешивать себя на неопределенный срок, либо не ждать.

С другой стороны, у меня сердце плачет от этого всего. И я знаю, что скорее всего он меня никогда не простит, если я так поступлю. Но я сейчас думаю, что не ошибаюсь в своем намерении.

Как выйти из этой истории без потерь я не понимаю. Я на все темы про паспорта/планы/границы реагирую нейтрально или никак, потому что не знаю как поступить правильно. Он все это видит и видит, что я это вижу. Я пока стараюсь подвесить ситуацию, выходит у меня не очень, но Д. пока еще кардинально не среагировал. И кажется мне, что пока он не собирается. Сегодня звонил по видео… красивый такой… смотрим друг на друга, говорим, а у меня внутри пздц.

В любом случае, как бы не повернулось, мне мало не покажется. Я очень не хочу навредить Д., но я чувствую, что эта история начинает вредить мне. Вредить себе я тоже очень не хочу.

Эволюция, помогите пожалуйста увидеть куда идти.