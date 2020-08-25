От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

25.08.2020, 2:30, Новости дня

Ситуация в Беларуси является “гордиевым узлом”, от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом 24 августа во время открытия форума “Видение развития” в Гдыне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Видео его выступления опубликовала пресс-служба польского премьера в YouTube.

Моравецкий подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.

“Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы”, – сказал премьер-министр Польши.

Он пригласил лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 23 августа в митинге в Минске приняло участие более 100 тыс. протестующих.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока жив, других выборов в стране не будет.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против ответственных за насилие в стране и фальсификации на выборах.