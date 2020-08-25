Ученые вырастили вспомогательную печень в лимфатических узлах
25.08.2020, 2:25, Новости дня
Во время нового исследования ученые показали, что вырастить новый орган можно в лимфатических узлах крупных животных с больной печенью из их же гепатоцитов. В будущем специалисты планируют проведение клинического испытания на людях.
Ученые провели эксперимент на свиньях путем извлечения гепатоцитов из их печени. На следующем этапе работы клетки были введены в лимфатические узлы брюшной полости. Животные продемонстрировали восстановление функции печени.
С помощью тщательного обследования их лимфатических узлов обнаружились только здоровые гепатоциты, а также желчные протоки и сосуды, спонтанно сформировавшиеся среди трансплантированных клеток печени.
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