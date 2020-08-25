 

Мнение: Заключение

25.08.2020, 2:20, Разное

Немцы сделали заявление о том, что Навальный все-таки был отравлен. Называется класс веществ, которые и привели к резкому ухудшению здоровья. Сомнений у немцев нет – результаты уже подтверждены исследованиями нескольких лабораторий. Введение подобных веществ нарушает передачу нервных импульсов и может носить необратимый характер. Кстати, небезызвестный "Новичок" имеет в своем составе подобные вещества.

Пока предварительный вывод очень осторожный – жить будет, но с качеством жизни и здоровья прогнозы давать крайне преждевременно. Возможен вариант, что прежнюю жизнь Навальному вести уже не удастся – могут появиться долговременные последствия. В целом это не сильно лучше просто убийства – остаться на всю жизнь банальным овощем – перспектива так себе.

Заключение (хотя и предварительное) немецких врачей косвенно ставит под сомнение профессионализм омских врачей. С другой стороны, когда в кабинете главврача сидят безвылазно люди в штатском, то говорить о медицинской стороне вопроса и постановке диагноза не приходится. Тем не менее вывод немцев особых сомнений не оставляет – отравление, да еще и столь специфическим ядом, случайным быть не могло по определению. Список людей, которые были убиты или серьезно поражены в результате спецопераций в России снова дополнился. Методы решения проблем остались прежними, из тех самых девяностых, которые никуда и не уходили. Уголовники просто переоделись в дорогие костюмы, но значок "Абибас" так и остался с ними.

Источник: Эль Мюрид



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