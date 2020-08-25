Адвокат объяснил, почему Ефремов вернулся к услугам Пашаева

25.08.2020, 2:08, Новости дня

Действия актера Михаила Ефремова по отказу от услуг адвоката Эльмана Пашаева, а потом заключение нового соглашения с ним же не направлены на затягивание процесса. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. По его мнению, процесс можно было бы затянуть на несколько лет без подобных уловок со сменой адвоката.

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, в конце прошлой недели отказался от услуг своих защитников и заявил, что намерен нанять «других посильнее». В понедельник стало известно, что адвокат Эльман Пашаев и артист снова заключили соглашение о защите по уголовному делу о ДТП.

«Если мы возьмем дело, подобное данному, с похожими обстоятельствами, то такая «смена» адвоката вряд ли была бы связана с тем, чтобы затянуть судебный процесс. Я думаю, что поведение обвиняемого в такой ситуации можно объяснить тем, что человек осознал – тактика, предлагаемая защитником, ему не подходит и, вероятнее всего, приведет к реальному сроку лишения свободы», – говорит Калинов.

Он отмечает, что существует масса возможностей, как действительно затянуть дело, подобное ситуации с Ефремовым. По его мнению, если бы такая задача действительно стояла бы, то можно было бы отсрочить судебный процесс законными путями не меньше, чем на три года, чтобы подождать, пока угаснет интерес общественности.

«Потянуть время можно было бы путем различных ходатайств о назначении дополнительных экспертиз и допросов свидетелей. В общем, существует большое множество вариантов, как это сделать по закону. Но тактики затягивания процесса не прослеживается. А повторный выбор прежнего адвоката можно было бы объяснить какими-то личными моментами», – полагает Калинов.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что не стоит искать какую-либо логику в отказе Ефремова от услуг его защитника Пашаева.