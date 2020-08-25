 

Адвокат Ефремова заявил в СК и Генпрокуратуру об угрозах

25.08.2020, 2:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАдвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что обратился в СК и Генпрокуратуру из-за поступающих угрозы.

Пашаев заявил, что угрозы поступают из-за дела Ефремова.

«На меня оказывается колоссальное давление», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашаев сообщил, что «некие лица» хотят «обратиться в правоохранительные органы», чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Как сообщил Пашаев, таким образом его хотят вынудить «отказаться от дела».



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