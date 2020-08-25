Мнение: “Падение режима неизбежно” и последствия
25.08.2020, 2:00, Разное
О задержании клоунов, которые срывали государственные символы Белоруссии, звонили с угрозами семьям ОМОНовцев, участвовали в организации массовых беспорядков и так далее. Пока брожения по улицам продолжаются, КГБ и МВД продолжают работу по отлову "особо отличившихся".
Задержанный дегенерат, который в Гомеле спустил государственный флаг Белоруссии.
Теперь под дурачка пытается косить. Светит ему до года тюрьмы.
Не в качестве злого умысла, а в качестве шутки. Отловили деятеля, который звонил с угрозами родственникам ОМОНовцев, как поучали провокаторы NEXTы. В порядке шутки надо посадить, без злого умысла конечно же.
Двое задержанных за организацию массовых беспорядков в Минске после выборов.
Финансист. Как оплачивают уличные протесты.
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МВД Белоруссии о "Девушках в Белом".
Антимайданный ролик от МВД.
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Также продолжаются точечные задержания.
Задержание помощника Тихановской.
Задержание двух участников координационного совета оппозиции.
Задержание на площади независимости.
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И еще.
Суды начали штамповать штрафы за участие в несанкционированных митингах.
Ниже, один из примеров.
В Гомеле суд вынес решение по делу школьной учительницы Инны Борисенко, сообщает TUT.BY. Она, напомним, участвовала в мирных акциях протеста, ее задержали в прошлую пятницу прямо у дома, когда она выносила мусор.
Инну в суд привез конвой, а сопровождали сотрудники ОМОНа. Женщину поместили за стекло закрытого бокса.
Из протокола, который зачитал судья, стало известно, что на женщину составили сразу два протокола: неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
— Вину признаете? — спросил судья.
— Я была у цирка [на мирной акции протеста]. Но я не организовывала. Я искренне полагала, что все это законно. Милиция не просила разойтись. Люди стояли, общались.
Женщина говорит тихо, судья просит говорить громче: не слышно.
— Два дня я провела в таком месте, что, если меня можно было наказать, я уже наказана.
— С какой целью вы там [у цирка] находились?
— Я полагала, если нет милиции, то все разрешено.
Судья перечислил действия, указанные в протоколе: как группа людей шла во время митинга за Инной, как она поднимала руки, подходила к девушкам с табличками и общалась с ними.
— Я вообще очень эмоциональный человек, громко разговариваю.
Далее Инна рассказала, что произошло в день задержания.
— Я выносила мусор, мы живем в частном секторе. Когда выбрасывала, подошли два человека, показали удостоверения. Я была уверена, что что-то не так с выбросом мусора, не понимала что. Сказали: пройдемте.
— Вы согласились?
— Я была в жутком состоянии. Не понимала, что происходит.
— Вырывались?
— Там сильно не повырываешься.
— В протоколе написано, что садились на землю…
— Нет. Не садилась. У меня случилась истерика.
— Так признаете неповиновение?
— Я была в истерике, возможно, да.
В итоге суд принял решение дать учителю штраф в размере 26 базовых величин (702 рубля).
Судья удалился, бокс открыли.
— Я что, могу выходить? Я свободна? — не поверила в произошедшее Инна.
Секретарь вручила ей квитанцию. Уплатить штраф женщина должна в течение сорока дней.
https://bobr.by/news/kaleidoscope/172657
На тему законности участия в таких митингах МВД выпустило еще одно разъяснение.
За участие в таких митингах можно огрести штраф до 50 базовых величин или подвергнутся административному аресту.
За организацию таких митингов можно присесть до 15 лет.
Разумеется, когда провокаторы из Польши и Литвы зовут на подобные акции, о последствиях не предупреждают.
Они то в безопасности, а пострадают обычные граждане введенные в заблуждение.
Источник: Colonel Cassad
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