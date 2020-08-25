Лукашенко одобрил проект о взаимном соглашении с Россией по нарушениям ПДД

25.08.2020, 1:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по административным нарушениям в области дорожного движения.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», – цитирует пресс-службу агентство БелТА.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство внутренних дел Белоруссии.

На прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание относительно того, что происходит в Белоруссии.

Кроме того, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия активно осваивает другие рынки, но признает, что сохранение российского рынка в качестве приоритетного является важной задачей.