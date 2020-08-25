Мнение: Подвиг омских врачей

25.08.2020, 1:45, Разное

Навального все-таки отравили… Клинические исследования, проведенные в немецкой клинике Шарите, указывают на отравление Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы.

«Навальный все еще находится в искусственной коме, но на данный момент никакой серьезной угрозы жизни нет. Клинические исследования показывают, что была интоксикация ингибиторами холинэстеразы, конкретная субстанция на данный момент неизвестна», — сообщили в клинике.

По словам врачей, сейчас Навального лечат препаратом атропин, но каким будет исход болезни пока неясно, так как отравление может сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия — газа зарина и агента VX….

Надо отдать должное командиру экипажа самолета, за то, что он принял решение посадить самолет в Омске. И конечно же омским врачам, которые спасли Навального. И это уже не их вина, что позже, якобы, именно от них были утечки, что следов отравления в организме Навального найдено не было. Думаю, что на них очень сильно давили «доктора в погонах»… И это давление, как и все, что произошло позже – это уже совсем другая история…

А Навального, думаю, отравили перед самым вылетом. Видимо, был расчет на то, что он умрет во во время полета…

Фотография Алексея Навального отсюда