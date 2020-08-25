 

Мнение: Подвиг омских врачей

25.08.2020, 1:45, Разное

Навального все-таки отравили… Клинические исследования, проведенные в немецкой клинике Шарите, указывают на отравление Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы.

«Навальный все еще находится в искусственной коме, но на данный момент никакой серьезной угрозы жизни нет. Клинические исследования показывают, что была интоксикация ингибиторами холинэстеразы, конкретная субстанция на данный момент неизвестна», — сообщили в клинике.

По словам врачей, сейчас Навального лечат препаратом атропин, но каким будет исход болезни пока неясно, так как отравление может сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия — газа зарина и агента VX….

Надо отдать должное командиру экипажа самолета, за то, что он принял решение посадить самолет в Омске. И конечно же омским врачам, которые спасли Навального. И это уже не их вина, что позже, якобы,  именно от них были утечки, что следов отравления в организме Навального найдено не было. Думаю, что на них очень сильно давили «доктора в погонах»… И это давление, как и все, что произошло позже – это уже совсем другая история…

А Навального, думаю, отравили перед самым вылетом. Видимо, был расчет на то, что он умрет во во время полета…

Фотография Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / СМИ: задержанные в Белоруссии россияне оказались бойцами ЧВК “Мар”

20.08 / Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее

19.07 / Realme представит на выставке IFA 2020 новый флагман

19.07 / В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка

08.08 / Развод с Ким Кардашьян отменяется: Канье Уэст поделился первым семейным видео с отпуска в Доминиканской республике

28.06 / Мнение: Бог с циркулем

17.07 / “А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

12.07 / Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты за детей-студентов

22.07 / Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

03.07 / Любовь Толкалина с дочкой, Екатерина Варнава и другие гости премьеры аудиоспектакля “Пигмалион”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска