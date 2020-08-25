 

Личное: Неактуальный президент

25.08.2020, 1:30, Разное

Смотрю я на этого Лукашенко с его очередной «мисс» и розовощёким сыночкой и думаю: «Ёлы-палы, ну как же ты устарел».


Фото: Соцсети  

Пожилой пузан, тёлочка и мажор-наследник — это же так до ужаса несовременно. Это какой-то, простите, Воронеж образца 1998 года.

  
Почему Воронеж? Ну, я там училась.

Рядом с универом был банк, из которого выходили пузатые, потасканные, но важные мужички, к которым в машины садились голодные, красивые, готовые на многое девки. У этих мужиков, наверное, были дома сыновья — наследные, твою мать, принцы воронежского разлива.

Мне кажется, что менталитет действующего президента Беларуси недалёко ушёл (точнее, совсем не ушёл) от этих провинциальных то ли банкиров, то ли братков из прошлого века.

Да, старый он — этот ваш Лукашенко. Тупо, сука, старый. Точнее, морально устаревший. Мышей не ловит от слова «совсем», в трендах не шарит, навязывает свой вялый писюн красивой стране, красивому народу, которого уже тошнит от его седых, неактуальных мудей.


Фото: svoboda.org

Президент обязан идти в ногу со временем, а не носиться с автоматом в руках и установками времён Леонида Ильича Брежнева в башке. Дебил в деменции.  

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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