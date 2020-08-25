Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального

25.08.2020, 1:08, Новости дня

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 готовы предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому блогера Алексея Навального.

«Врачи омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента Навального. Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», – говорится в сообщении минздрава Омской области.

Там также отметили, что ранее прибывшие в Омск немецкие медики уже получиаи данные всех диагностических исследований блогера и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения.

«Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество», – отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального, однако конкретное вещество, вызвавшее отравление у блогера, не известно.

Перед этим главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти».

В свою очередь профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска».

«Случай Алексея Навального, о котором мы говорим, крайне неординарен. Уверен, что омские врачи делали все возможное и невозможное для того, чтобы помочь больному. То, что транспортировка, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска. Просто могу им поклониться. Какие будут прогнозы дальше – покажет время», – отметил специалист.

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи №1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».