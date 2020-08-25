Профсоюз золотодобывающей компании холдинга «Петропавловск» пригрозил забастовкой

25.08.2020, 1:08, Новости дня

Члены независимой профсоюзной организации работников АО «Покровский рудник», входящего в группу компаний «Петропавловск» – одного из крупнейших золотодобывающих холдингов России, – выступили против нового совета директоров «Петропавловска».

«Два месяца мы – члены независимой профсоюзной организации работников АО «Покровский рудник», – как и все сотрудники группы компаний «Петропавловск», со всенарастающей обеспокоенностью следили за событиями, происходящими в руководстве компании», – цитирует издание «Амур.инфо» письмо профсоюза, подписанное председателем НПОР АО «Покровский рудник»А.Г. Хлевовым.

«Сложившаяся ситуация сегодня беспокоит всех, кто связал с «Петропавловском» свое настоящее и будущее. В результате голосования на собраниях акционеров компании «Петропавловск» 30 июня, а затем 10 августа, от руководства компании были отстранены или не допущены к нему пять уважаемых независимых неисполнительных директоров, которые уже посетили наши предприятия, были знакомы с компанией и коллективом, а также один из основателей компании, Павел Алексеевич Масловский», – говорится в письме.

В своем обращении профсоюз критически отзывается о кандидатуре нового директора «Петропавловска» Максима Мещерякова, ставя под сомнение его квалификацию. «В его биографии есть только два примера непосредственного руководства промышленными предприятиями – это компания «Ресурсы малого Хингана» и «Архангельскгеологодобыча». Первая – контора со 150 сотрудниками – в 60 раз меньше, чем девятитысячный коллектив «Петропавловска»… ГОК «Архангельскгеологодобыча» был чуть больше, но это всего лишь одно предприятие, несопоставимое по сложности и технологическому разнообразию, организационному масштабу с «Петропавловском», в состав которого входят не только совершенно разные производственные участки, но и геологоразведочные, образовательные, научные, проектировочные коллективы», – считают в профсоюзе.

Указывая на слова нового акционера Константина Струкова, что директор должен быть независимым, равноудаленным от всех акционеров, авторы письма сомневаются в независимости Мещерякова, «который не просто связан с компанией Bonum Capital, которая является акционером «Петропавловска» и голосовала против Совета директоров, но и является одним из ее учредителей».

Также сотрудников возмущает, что «за все эти полтора месяца никто из акционеров не предпринял попытки объясниться с трудовым коллективом компании, считая его, по-видимому, лишь довеском к производственным активам».

В профсоюзе заявили «о своем категорическом неприятии» кандидатуры навязываемого нового директора Мещерякова и призвали владельцев холдинга начать поиск «наиболее профессионального руководителя с опытом, сомасштабным тому, что мы делали много лет и продолжаем делать».

«В случае, если наш голос будет проигнорирован, оставляем за собой право на любые формы законного сопротивления, вплоть до забастовки. Настоятельно просим уважать наше мнение, не испытывать терпение сотрудников компании и позволить нам создавать «стоимость» для вас ежедневным трудом в спокойной обстановке», – предупреждают авторы письма.

Компания Petropavlovsk зарегистрирована в Великобритании и входит в РФ в первую пятерку по объему производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

В конце июня акционеры проголосовали против переизбрания основателя компании Павла Масловского и других директоров. Против их назначения выступили четыре группы акционеров, информирует РБК. Это подконтрольное Константину Струкову ОАО «Южуралзолото» (его доля в Petropavlovsk — 22,37%), альянс «Эверест» и Slevin (вместе — 12,09% голосов), а также Fortiana Holdings (4,62%) владельца Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии Владислава Свиблова. Совет директоров Petropavlovsk посчитал итоги голосования «ни прозрачными, ни справедливыми».