Архангельским главврачам вручили ключи от новых автомобилей скорой

25.08.2020, 1:08, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в торжественной обстановке вручил руководителям государственных медицинских организаций региона ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Всего в регион поступили десять автомобилей класса «С» на базе «Форд Транзит» и пять автомобилей класса «В» на базе коммерческой модели УАЗ «Профи». Все транспортные средства полностью укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием, сообщается на сайте регионального правительства.

Поставка автомобилей скорой медицинской помощи осуществлялась в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Реанимобили поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск. Некоторые муниципальные образования, такие как Шенкурский район, впервые получили автомобили, оборудованные всем необходимым для оказания реанимационной помощи.

«До этого таких реанимобилей у нас не было, машины схожей комплектации, только другого класса, мы уже получали. Данное транспортное средство оснащено большим количеством оборудования. Это важно, поскольку плечо доезда в Шенкурском районе составляет до 100 километров, и новая техника существенно поможет в работе фельдшерам скорой помощ», – отметил главный врач Шенкурской центральной районной больницы им. Н.Н. Приорова Василий Анфимов.

Вручая ключи от новых автомобилей, Александр Цыбульский отметил, что 15 государственных медицинских организаций региона смогут использовать спецтехнику для спасения жизни людей, повысив качество и доступность медицинской помощи, в том числе в малых городах и селах.

«Мне особенно приятно сегодня участвовать в этой церемонии, потому что во время рабочих поездок по районам практически везде на встречах медицинские работники спрашивают, можно ли обновить парк скорой помощи. Я непосредственно от ваших коллег знаю, как эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей», – отметил губернатор.

Глава региона также добавил, что в этом году парк скорой медицинской помощи обновляется высокими темпами – до этого область уже получила 28 машин. Еще 27 автомобилей класса «В», которые приобретены для Архангельской области Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, должны прибыть в ближайшее время. Эти автомобили планируется направить в разные уголки области, в том числе в Мезенский, Лешуконский, Каргопольский, Коношский, Няндомский, Онежский, Холмогорский, Плесецкий и другие районы.