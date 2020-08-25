 

Сенцов: Путина потерпят еще лет пять – и наступит крах

25.08.2020, 1:05, Новости дня

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что гражданское общество в Украине на несколько уровней выше, чем в России. Об этом он сказал в интервью “Фактам”, которое опубликовано 24 августа.

“Социально активных и политически правильно мыслящих людей там очень немного. В основном это интеллигенция и молодежь. Их, может, процентов 5–10–15. Есть адепты [президента РФ Владимира] Путина (“Путин головного мозга”), но их тоже немного – процентов 10–15. Это просто хворі люди. А большинство – такое беспросветное болото”, – сказал Сенцов.

Это люди, которые, по словам режиссера, хотят, чтобы их никто не трогал, но при этом у них есть имперские амбиции.

“Мы хотим быть такими же мощными, как Советский Союз. Мы обо всех – Украину, Грузию, Беларусь, Европу, Америку – вытираем ноги. Мы всем покажем. Наш Путин – молодец”, – отметил он.

По мнению Сенцова, президент РФ дает россиянам ложное ощущение величия России и преимущества россиян над всеми.

“Они не перезагрузились в 1990-х, потом свернули на неправильный путь и сейчас снова заехали в ту же колею, что и Советский Союз в свое время. Они проживают ту же роль, что и СССР, только в сокращенном виде. Им нужно будет не 75 лет, а 20. Путина еще лет пять потерпят – и наступит крах”, – прогнозирует режиссер.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / “Шансы высокие”. В “Слуге народа” прокомментировали слухи о выдвижении Юзика на должность мэра Кривого Рога

14.07 / «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

23.08 / Тимошенко заразилась коронавирусом

02.08 / США связали странные посылки из Китая с мошенничеством

27.06 / Ущерб от наводнения в Черновицкой области оценили в 1 млрд грн

18.08 / Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу

20.08 / В ВСУ выявили 42 новых случая COVID-19, половина из них – во Львовской области

22.08 / Боятся потерять деньги – Contra Magazin объяснил, почему западные фармаконцерны критикуют российскую вакцину

02.07 / S7 отреагировала на сообщения о сближении самолетов над Ростовом-на-Дону

23.07 / Захватчик заложника в Полтаве выехал в Киев проселочными дорогами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска