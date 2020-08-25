Сенцов: Путина потерпят еще лет пять – и наступит крах

25.08.2020, 1:05, Новости дня

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что гражданское общество в Украине на несколько уровней выше, чем в России. Об этом он сказал в интервью “Фактам”, которое опубликовано 24 августа.

“Социально активных и политически правильно мыслящих людей там очень немного. В основном это интеллигенция и молодежь. Их, может, процентов 5–10–15. Есть адепты [президента РФ Владимира] Путина (“Путин головного мозга”), но их тоже немного – процентов 10–15. Это просто хворі люди. А большинство – такое беспросветное болото”, – сказал Сенцов.

Это люди, которые, по словам режиссера, хотят, чтобы их никто не трогал, но при этом у них есть имперские амбиции.

“Мы хотим быть такими же мощными, как Советский Союз. Мы обо всех – Украину, Грузию, Беларусь, Европу, Америку – вытираем ноги. Мы всем покажем. Наш Путин – молодец”, – отметил он.

По мнению Сенцова, президент РФ дает россиянам ложное ощущение величия России и преимущества россиян над всеми.

“Они не перезагрузились в 1990-х, потом свернули на неправильный путь и сейчас снова заехали в ту же колею, что и Советский Союз в свое время. Они проживают ту же роль, что и СССР, только в сокращенном виде. Им нужно будет не 75 лет, а 20. Путина еще лет пять потерпят – и наступит крах”, – прогнозирует режиссер.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.