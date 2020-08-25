 

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для проверки ядерных объектов

25.08.2020, 0:55, Новости дня

В понедельник в Иран прибыл руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Об этом сообщило иранское государственное телевидение. Ожидается, что глава МАГАТЭ посетит с проверками два бывших атомных объекта.

Тегеран заявил, что визит Гросси «укрепит связи и доверие» между Ираном и МАГАТЭ. Однако в субботнем заявлении Гросси сказал, что обсудит «нерешенные вопросы, в частности, вопрос о доступе к объектам».

«Пока МАГАТЭ действует на основе беспристрастности, независимо и дистанцируется от политического давления других стран, между МАГАТЭ и Тегераном не будет проблем», – заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил в воскресенье, что МАГАТЭ хочет инспектировать «два объекта», один около Тегерана, а другой – недалеко от города Исфахан. Визит Гросси последовал после того, как Вашингтон на прошлой неделе пытался добиться от Совета Безопасности ООН введения санкций в отношении Тегерана, которые были отменены в соответствии с ядерной сделкой с Тегераном в 2015 году с мировыми державами.

Иранские власти заявили, что визит Гросси не был связан с попыткой США возобновить все санкции в отношении Ирана, которые другие стороны сделки – Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия – не поддержали.

В 2018 году США вышли из соглашения и повторно ввел некоторые санкции, нанесшие ущерб экономике Тегерана. Иран в ответ сократил соблюдение ограничений соглашения.

Хатибзаде сказал, что во время своего визита Гросси встретится с высокопоставленными иранскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел.



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