Эксперт разъяснил, как белорусские вертолетчики сбили воздушные шары без применения оружия

25.08.2020, 0:48, Новости дня

Для того, чтобы сбить вертолетом воздушные шары без применения оружия, требуется большое мастерство пилотов, сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан. Так он прокомментировал сообщение минобороны Белоруссии о том, что работу белорусских летчиков, которые уничтожили летевшие из Литвы воздушные шары.

«Для начала пилотам надо было понять, что в этих шарах нет ничего взрывоопасного. Видимо, вертолет подошел ближе к цели, убедился в безопасности объекта и разрезал шары винтом», – разъяснил бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск РФ Александр Лузан.

В понедельник министерство обороны Белоруссии заявило об имевшей место накануне попытке нарушения воздушного пространства республики. По данным ведомства, с территории Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой – шары были красно-белыми, цветов флага белорусской оппозиции. В Минобороны отметили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

Столь серьезная реакция сил ПВО на пролет шаров через границу вполне оправданна, отметил Лузан. Помимо взрывоопасных грузов, которые можно направить, например, на объекты газовой или нефтяной промышленности, шары могли нести на себе и разведывательную аппаратуру, указал собеседник.

То, что шары сбили без применения оружия, потребовало от экипажей Ми-24 серьезного умения, отметил эксперт. «Воздушный винт вертолета, вращаясь, засасывает воздух сверху и сбрасывает его вниз. Если винт окажется ниже шаров, то их может засосать воздухом, и они могут намотаться на лопасти винта. Поэтому, как правило, в подобных случаях вертолет подходит к шарам так, чтобы они оказались между винтом и корпусом вертолета. Тогда их струей сбрасывает вниз, и они разрушаются об кабину. Механически остатки шаров могут зацепиться за винт и нарушить баланс, и тут все зависит от мастерства пилотов», – пояснил собеседник.

«Пока шар летит, кто его знает: там только лозунг нарисован или есть какой-то боеприпас? Поэтому пилоты рисковали, но, судя по всему, лихо отработали», – резюмировал Лузан.

В минобороны Белоруссии сообщили, что военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД для подготовки ноты литовской стороне.