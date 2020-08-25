 

Мнение: Протесты в Хабаровске 22-23.08.2020

25.08.2020, 0:37, Разное

В Хабаровске на выходных между тем продолжились протесты "за Фургала" (который продолжает сидеть в Москве), а также в "поддержку Белоруссии" и "за здоровье Навального".

22 августа

23 августа

В целом, история как с протестами "желтых жилетов". Хождения есть, результатов нет.
Власти уже обыденно ожидают, что оно само рассосется, но пока не рассасывается.

Источник: Colonel Cassad



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