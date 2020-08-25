Усэйн Болт заболел коронавирусом

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25.08.2020, 0:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВосьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом через несколько дней после празднования 34-летия.

Как информирует газета The Sun, Болт, которому 21 августа исполнилось 34 года, сдал тест на коронавирус несколько дней назад, 24 августа стало известно о его положительном результате. Считается, что ямайская звезда устроил массовую тусовку, игнорируя социальное дистанцирование.

Отмечается, что на вечеринке ямайского чемпиона присутствовал футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг. Предположительно с ними был ямайский футболист Леон Бейли из немецкого «Байера» (Леверкузен).

На своей странице в Instagram Болт опубликовал видео, в котором подтвердил, что у него обнаружили коронавирус и призвал подписчиков быть осторожнее и беречь себя.

Напомним, в 2017 году ямайский спринтер Усэйн Болт провел на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне последний забег в своей карьере, в ходе которого, в финале эстафеты 4 по 100 метров, получил травму и не смог финишировать.

Болт – 11-кратный чемпион мира. Признан лучшим спортсменом 2015 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). За имя и высокую скорость бега Болт получил прозвище «Молния» (Lightning Bolt).



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